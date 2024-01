Enghouse Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Derzeit wird die Enghouse-Aktie als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 21 liegt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche, die im Durchschnitt ein KGV von 37 haben, wird deutlich, dass die Enghouse-Aktie derzeit günstig bewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 63, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie mit einem RSI von 48,97 als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Enghouse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend neutral, wobei in den letzten ein bis zwei Tagen positive Diskussionen über das Unternehmen zugenommen haben. Aufgrund dieser Entwicklungen wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine starke Aktivität in Bezug auf Enghouse und die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf. Aufgrund dieser Signale wird dem langfristigen Stimmungsbild insgesamt eine "Gut"-Bewertung zugeordnet.