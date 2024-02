Enghouse Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Aktienkursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Enghouse hat derzeit einen RSI von 79,49, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 56,35 und wird als neutral betrachtet. Insgesamt erhält Enghouse eine Einstufung als "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen der Software-Branche hat Enghouse in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,77 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -1,16 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum Informationstechnologie-Sektor lag die Rendite von Enghouse um 4,58 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser vergleichbaren Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird Enghouse in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie soziale Medien beeinflusst werden. Analysten haben die Kommentare und Themen rund um Enghouse auf sozialen Plattformen untersucht und überwiegend positive Stimmungen festgestellt. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Gut" eingestuft.

Die Analystenbewertung für Enghouse-Aktien liegt derzeit bei "Neutral", basierend auf 1 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 39,33 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 13,52 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält Enghouse eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.