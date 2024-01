Enghouse Aktie: Sensationelle Entwicklung

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Enghouse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 47,26 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 41,62, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten Enghouse einmal mit "Gut", zweimal mit "Neutral" und keinmal mit "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung. Im vergangenen Monat gab es keine positiven, zwei neutrale und keine negativen Empfehlungen, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Bewertung führt. Das mittlere Kursziel liegt bei 39,33 CAD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, mit nur vereinzelten neutralen Tagen. In den letzten Tagen wurden vermehrt positive Themen zu Enghouse diskutiert, was zu einer generellen "Gut"-Bewertung führt.

Fundamental betrachtet, weist die Aktie von Enghouse ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,64 auf, was 42 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Softwarebranche. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.