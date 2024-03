Enghouse Aktie: Einfach unglaublich

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Indikator für die Beurteilung einer Aktie. In letzter Zeit stand die Aktie von Enghouse im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Darüber hinaus beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen besonders mit den positiven Themen rund um Enghouse, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Die Analysten haben die Aktie von Enghouse in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit einer Einstufung von 1 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht bewertet. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung von "Neutral". Im zurückliegenden Monat gab es 0 Gut, 1 Neutral- und 0 Schlecht-Empfehlungen, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Neutral"-Titel kennzeichnet. Das Kursziel für die Aktie von Enghouse liegt im Mittel bei 38,33 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 21,42 Prozent ergibt, was wiederum mit der Einstufung "Gut" verbunden ist. Somit ergibt sich insgesamt die Einschätzung "Neutral" aus der Bewertung von Analysten für die Aktie von Enghouse.

In Bezug auf Dividenden weist Enghouse derzeit eine Dividendenrendite von 2,36 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 28,75 % im Bereich "Software". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Enghouse festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes ergibt sich, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Enghouse keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst ergibt sich daher für Enghouse in dieser Stufe ein "Neutral".