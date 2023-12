Enghouse Aktie: Einfach nur Spitze!

Der Aktienkurs von Enghouse hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,82 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Überrendite von 4,82 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt 0,46 Prozent, wobei Enghouse aktuell um 6,36 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Enghouse besonders positiv diskutiert, was zu einer überwiegend positiven Stimmung und einer "Gut"-Einschätzung führt.

Der langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt ebenfalls eine positive Tendenz. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität war mittelmäßig aktiv, während die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung aufweist. Daher wird die Aktie von Enghouse bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes auch mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Enghouse liegt bei 2,25, was auf eine gute Dynamik des Aktienkurses hindeutet. Der RSI25 beläuft sich auf 42, was eine neutrale Einstufung für 25 Tage ergibt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung der Aktie als "Gut".