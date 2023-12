Enghouse Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Die kanadische Softwarefirma Enghouse Systems Limited verzeichnet eine Dividendenrendite von 2,76 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Software"-Branche, die eine Dividendenrendite von 17,91 Prozent aufweist, ergibt sich eine Differenz von -15,15 Prozent zur Enghouse-Aktie. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Enghouse im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,82 Prozent erzielt, was mehr als 8 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt. Im Vergleich zur "Software"-Branche, die eine mittlere Rendite von -3,66 Prozent hatte, übertrifft Enghouse auch hier mit 10,48 Prozent deutlich. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysten haben überwiegend positive Meinungen zu Enghouse abgegeben, wobei es insgesamt 1 Kaufempfehlung und 0 Neutral- sowie 0 Schlecht-Einstufungen gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Enghouse liegt bei 43 CAD, was einer potenziellen Entwicklung des Aktienkurses um 28,94 Prozent entspricht.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Medien ist ebenfalls positiv, da in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Diskussionen über Enghouse geführt wurden. Dies spiegelt sich auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen wider, in denen die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert waren. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält Enghouse insgesamt eine "Gut"-Bewertung.