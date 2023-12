Was macht der Kurs bei BombardierPref D?

Der Relative Strength Index, abgekürzt RSI, für die Aktie von Bombardier liegt bei 33,46, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Bei einer Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage bewegt sich der RSI auf 44, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Daher erhält Bombardier eine "Schlecht"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse. Die Optimierungsprogramme haben hingegen mehrere bestätigte Handelssignale generiert, wobei die Mehrheit auf "Gut" steht. Insgesamt erhält Bombardier von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung für die Anlegerstimmung. In Bezug auf den weichen Faktor der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz hat Bombardier eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung gezeigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Bombardier bei 56,4 CAD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 52,21 CAD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -7,43 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auf der anderen Seite liegt der GD50 derzeit bei 48,39 CAD, was einem Abstand von +7,89 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Zusammenfassend erhält Bombardier eine Gesamtbewertung von "Neutral".

