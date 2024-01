Engenco Aktie: War die Aufregung umsonst?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Engenco-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 33, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI der letzten 25 Tage liegt bei 48,15, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für Engenco basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Engenco derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 0,36 AUD, während der Aktienkurs bei 0,3 AUD liegt, was einer Abweichung von -16,67 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,31 AUD, was einer Abweichung von -3,23 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auch hier als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz zu Engenco festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen zu Engenco in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine neutrale Einschätzung wider, da weder positive noch negative Ausschläge festgestellt wurden. Die überwiegende Anzahl der Diskussionsbeiträge bezog sich auf neutrale Themen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Ansicht, dass die Aktie von Engenco in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.