Engenco Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI) kann analysiert werden, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Engenco-Aktie beträgt aktuell 33, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage beträgt 51,72, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Engenco.

Auch weiche Faktoren wie die Stimmung können die Einschätzung von Aktienkursen beeinflussen. Die Analyse von Engenco auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Die Aktie erhält daher auch in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral".

Auch bei der Betrachtung der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird auch hier die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Engenco-Aktie bei 0,36 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,3 AUD deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,31 AUD, was nahe dem letzten Schlusskurs ist und somit zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Engenco auf Basis trendfolgender Indikatoren ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating versehen.