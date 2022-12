Engagement für Mitarbeiter: 3 Plus Solutions ist Top Arbeitgeber 2022 / Der IT- und Marketingdienstleister aus Lebach gewinnt den Top Arbeitgeber Award

Lebach (ots) -In den Hallen der Eventlocation Motorworld in München hat am 28. Oktober 2022 eine besondere Veranstaltung stattgefunden: die offizielle Verleihung des Top Arbeitgeber Awards während des Top Arbeitgeberkongresses. Die Unternehmensberatung FAIRFAMILY hat das Event organisiert und auch gleich die Preise an die diesjährigen Gewinner übergeben. Mit dabei: 3 Plus Solutions. Das Lebacher Unternehmen gehört zu den Top Arbeitgebern 2022, die sich durch besonderes Engagement für die Gesundheit der Mitarbeiter auszeichnen.Beim Top Arbeitgeberkongress in München sind mittelständische Unternehmen zusammengekommen, um sich über Themen rund um die Bildung einer starken Arbeitgebermarke sowie die Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern auszutauschen. Das hat sich Marco Schröder, Geschäftsführer Marketing von 3 Plus Solutions, nicht zweimal sagen lassen, ist persönlich vorbeigekommen und hat den Top Arbeitgeber Award 2022 freudig entgegengenommen: "Unsere Mitarbeiter sind unser Motor, ohne sie läuft nichts. Um uns noch mehr für unsere Belegschaft einzusetzen, haben wir uns für das Gesundheits-Benefit-System von FAIRFAMILY entschieden. Wie uns die Auszeichnung jetzt bestätigt, haben wir das System auch erfolgreich eingeführt."Top Arbeitgeber Award für die erfolgreiche Umsetzung des FAIRFAMILY-KonzeptsDas Gesundheits-Benefit-System unterteilt sich in drei Leistungsbereiche, durch die die Mitarbeiter von 3 Plus Solutions profitieren: Das Gesundheitsbudget deckt Kosten für z. B. Massagen bei Rückenproblemen oder für Sehhilfen. Ein Gesundheitsservice unterstützt bei der Facharztterminvereinbarung und der digitale Gesundheitscoach stellt über eine App Anwendung zur Verfügung, die zur Verbesserung von Konzentration, Achtsamkeit und Bewegung beitragen.Daniela Osmanovic ist Mediengestalterin bei 3 Plus Solutions und eifrige Nutzerin der Gesundheit-Benefits: "Ich mache regelmäßig Achtsamkeitsübungen über den digitalen Gesundheitscoach. Wenn es auf der Arbeit mal stressig wird, schalte ich die beruhigenden Regenklänge in der App an. Zu denen kann ich super entspannen. Ich finde es toll, dass unser Arbeitgeber, uns bei der Erhaltung unserer Gesundheit unterstützt und die Kosten dazu abfedert. Dafür ist 3 Plus Solutions zurecht als Top Arbeitgeber ausgezeichnet worden."Über 3 Plus Solutions:Mit Sitz im grünen Mittelpunkt des Saarlandes, in Lebach, vereint die 3 Plus Solutions GmbH & Co. KG zwei Firmen unter einem Dach: IT-Systemhaus und Marketingagentur. Als IT- und Marketingdienstleister liegt die Expertise vor allem darin, die Kunden mit individuellen Lösungen auf dem Weg der digitalen Transformation zu begleiten und sie in der digitalen Welt ganz nach vorne zu bringen. Marco Schröder und Steffen Mai sind Gründer von 3 Plus Solutions und leiten das Unternehmen als Geschäftsführer.Pressekontakt:Carolin CullmannE-Mail: presse@3plus.solutions3 Plus Solutions GmbH & Co. KGAuf Häpelt 1766822 LebachVertreten durch: Geschäftsführer Steffen Mai und Marco SchröderTelefon: +49 (0) 6881 / 55 8 39 0Webseite: www.3plus.solutionsOriginal-Content von: 3 Plus Solutions GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell