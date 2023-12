Mit Engage Mobility wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die Beurteilung von Aktienkursen durch Anleger erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung. Die Analysten von Bebuzee haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht es, zu beurteilen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Bebuzee-Aktie beträgt derzeit 55, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 61,18, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Bebuzee-Aktie am letzten Handelstag bei 0,15 USD lag, was einem Unterschied von -6,25 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt eine Abweichung von -11,76 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.