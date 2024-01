Engage Mobility Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Anleger: Die Anlegerstimmung rund um die Aktie von Bebuzee war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An 12 Tagen war das Stimmungsbarometer grün, was auf eine optimistische Diskussion und Interaktion in sozialen Medien hinweist. Negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet, und an insgesamt zwei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie auf Basis des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Bebuzee liegt derzeit bei 82,61 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen zeigt keine Über- oder Unterkauftheit an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Bebuzee über einen längeren Zeitraum weisen auf eine erhöhte Aktivität im Netz hin und deuten auf ein langfristig positives Stimmungsbild hin. Daher wird die Aktie in diesem Punkt als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Bebuzee derzeit -25 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei 0 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.