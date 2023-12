Engage Mobility Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Anleger haben in den letzten zwei Wochen über Bebuzee besonders positiv diskutiert, wobei an acht Tagen positive Themen im Vordergrund standen und an fünf Tagen eine negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen waren jedoch vor allem negative Themen von Interesse für die Anleger. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird Bebuzee auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Bebuzee-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem RSI von 48,72 über einen Zeitraum von 7 Tagen und einem RSI25 von 68 über einen Zeitraum von 25 Tagen. Daher wird die Situation auch hier als "Neutral" bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt eine "Schlecht"-Einschätzung aufgrund der geringeren Diskussionsintensität und einer Veränderung zum Negativen in der Rate der Stimmungsänderung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Bebuzee-Aktie aktuell bei 0,17 USD bei der 200-Tage-Linie (GD200) liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) entspricht dies jedoch einem "Neutral"-Signal.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der Anleger-Stimmung, des RSI, des Sentiments und Buzz und der technischen Analyse.