EngageSmart LLC Aktie: Das macht richtig Spaß!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Engagesmart-Aktie stattgefunden. Davon waren 4 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Engagesmart-Aktie. Für den letzten Monat liegen keine neuen Analystenupdates zu Engagesmart vor. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten beläuft sich auf 27 USD, was ein Aufwärtspotential von 18,01 Prozent bedeutet, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 22,88 USD. Aus diesem Grund ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält Engagesmart somit ein "Gut"-Rating für diesen Analysepunkt.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander betrachtet werden. Dies führt zum sogenannten Relative Strength Index (RSI), einem in der Finanzanalyse häufig verwendeten Indikator. Anhand des 7-Tage-RSI liegt dieser momentan bei 43,48 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Engagesmart-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 48,18, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Daher erhält Engagesmart für diesen Analysepunkt eine "Neutral"-Bewertung.

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Bewertung von Aktien ist die langfristige Betrachtung der Internetkommunikation. Hierbei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Engagesmart zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und somit eine "Neutral"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung war eher positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Engagesmart-Aktie ein Durchschnitt von 19,12 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 22,88 USD (+19,67 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 22,45 USD, daher erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Engagesmart somit für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.