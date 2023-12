EngageSmart LLC Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Engagesmart-Aktie stattgefunden. Von diesen waren 4 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das ergibt ein Gesamt-Rating von "Gut" für die Engagesmart-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Engagesmart. Die durchschnittliche Kursziel-Prognose der Analysten beträgt 27 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 18,11 Prozent bedeutet, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 22,86 USD. Dies führt zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" für die Engagesmart-Aktie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Engagesmart liegt derzeit bei 19,03 USD, was zu einer "Gut"-Einstufung führt, da der Aktienkurs selbst bei 22,86 USD lag, was einen Abstand von +20,13 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 22,18 USD erreicht, was einer Differenz von +3,07 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbefund von "Gut" basierend auf beiden Zeiträumen.

Die technische Analyse betrachtet auch das Relative Strength Index (RSI), der für die Engagesmart aktuell einen Wert von 32,14 zeigt, was als "Neutral" eingestuft wird. Auf 25 Tage ausgedehnt ergibt sich ein RSI-Wert von 46, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung von "Neutral" für den RSI.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Engagesmart in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer positiven Stimmung bei den Marktteilnehmern führt. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu Engagesmart in den sozialen Medien ist jedoch normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Gesamt-Rating von "Gut".