EngageSmart LLC Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die technische Analyse der Engagesmart-Aktie ergibt eine positive Bewertung. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 22,9 USD, was einem Unterschied von +19,02 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 19,24 USD entspricht. Zusätzlich zum 200-Tage-Durchschnitt wurde auch der 50-Tage-Durchschnitt von 22,7 USD analysiert, was zu einer ähnlichen Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung basiert auf insgesamt 5 Bewertungen, von denen 4 als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Die durchschnittliche Kursprognose von 27 USD ergibt ein Aufwärtspotential von 17,9 Prozent, was zu einer positiven Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Engagesmart-Aktie liegt bei 40 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 50 für 25 Tage, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt keine signifikante Veränderung der Anlegerstimmung und -diskussionen, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Engagesmart-Aktie eine positive Bewertung aus technischer und analystischer Sicht, während das Sentiment und der Buzz eine neutrale Bewertung ergeben.