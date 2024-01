Enfusion Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

In den letzten zwölf Monaten haben drei Analysten ihre Bewertungen für die Enfusion-Aktie abgegeben. Keine der Bewertungen war positiv, alle drei waren neutral. Dies ergibt ein insgesamt neutrales Rating für die Enfusion-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Analystenbewertungen ergibt, liegt bei 10,83 USD. Dies bedeutet ein Aufwärtspotenzial von 18,14 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 9,17 USD. Auf Basis dieser Analyse erhält die Enfusion-Aktie somit eine positive Bewertung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Enfusion-Aktie liegt derzeit bei 9,28 USD, während der Aktienkurs selbst bei 9,17 USD liegt. Dies führt zu einer neutralen Einstufung. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 9,47 USD, was ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Die Relative Strength Index (RSI) Analyse zeigt, dass die Enfusion-Aktie derzeit überkauft ist, mit einem Wert von 93,67 für den 7-Tage-Zeitraum. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Für den 25-Tage-Zeitraum ergibt sich jedoch ein Wert von 63, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Bewertung auf Basis des RSI.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz lässt sich feststellen, dass die Enfusion-Aktie in den vergangenen Monaten eine erhöhte Aktivität aufgewiesen hat, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit eine positive Gesamtbewertung für Enfusion in diesem Punkt.