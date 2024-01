Enfusion Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Enfusion erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Neutral" eingestuft wurde. Dies setzt sich aus 0 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Enfusion. Die durchschnittliche Kursprognose für das Wertpapier liegt bei 10,83 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 24,38 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 8,71 USD ergibt. Somit wird Enfusion als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie Kommentare in sozialen Medien beeinflusst werden. Nach Analyse der Kommentare zu Enfusion in den sozialen Plattformen, wurde festgestellt, dass diese neutral waren. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Aus dieser Betrachtung ergibt sich eine Einstufung der Aktie als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Enfusion-Aktie beträgt aktuell 85, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 67,55, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Enfusion.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Enfusion derzeit bei 9,25 USD verläuft, was eine Einstufung als "Schlecht" ergibt. Der Aktienkurs selbst lag bei 8,71 USD, was einem Abstand von -5,84 Prozent zur GD200 entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal mit einer Differenz von -8,41 Prozent. Somit lautet der Gesamtbefund basierend auf beiden Zeiträumen "Schlecht".