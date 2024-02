Enfusion Aktie: Ist das wirklich alles?

Die Enfusion-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 9,15 USD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 9,45 USD, was einem Unterschied von +3,28 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Neben dem 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt analysiert, welcher bei 8,99 USD liegt. Der letzte Schlusskurs lag über diesem Durchschnitt (+5,12 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Enfusion für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Langfristig gesehen wird die Enfusion-Aktie laut Analysten eine "Neutral"-Einschätzung erhalten. Aus bisherigen Bewertungen ergibt sich ein Bild von 0 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Das Kursziel der Analysten liegt bei 11,5 USD, was einer potenziellen Performance von 21,69 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" seitens der Redaktion.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Vergleich zu den letzten Monaten durchschnittlich war. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt und Enfusion insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Enfusion eingestellt waren. Es gab an vier Tagen hauptsächlich positive Themen und an fünf Tagen eine neutrale Stimmung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend neutral. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Enfusion daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.