Enfusion Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die Enfusion-Aktie wurde von insgesamt 2 Analystenbewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate analysiert. Dabei wurden 0 Bewertungen als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Im Durchschnitt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für das Wertpapier. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Enfusion. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 11,5 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 26,65 Prozent vom letzten Schlusskurs (9,08 USD) aus steigen könnte. Aufgrund dieser Berechnung wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Enfusion-Aktie beträgt derzeit 9,13 USD, was einer Abweichung von -0,55 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 9,02 USD, was einer Abweichung von +0,67 Prozent entspricht. Auch hier erhält die Enfusion-Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Enfusion-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 1,57, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit eine "Gut"-Einstufung erhält. Der RSI25-Wert von 44 signalisiert, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die RSI-Analyse als "Gut" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung als "Gut" einzustufen ist. Zudem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.