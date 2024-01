Enerteck Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Enerteck bleibt neutral, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausreißer. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine neutrale Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von Enerteck bei 0,03 USD liegt, was 0 Prozent von der GD200 (0,03 USD) entfernt ist. Dies wird als "neutral" bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,02 USD, was einem Kursabstand von +50 Prozent entspricht und somit ein "gutes" Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Enerteck-Aktie als "gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei Enerteck liegt der RSI7 aktuell bei 100 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und somit zu einer "schlechten" Bewertung führt. Der RSI25 zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung und weist Enerteck weder als überkauft noch überverkauft aus, was zu einer "neutralen" Einstufung führt. Insgesamt erhält das Enerteck-Wertpapier somit eine "schlechte" Bewertung im Bereich des RSI.

In Bezug auf die Dividende weist Enerteck im Vergleich zur Branche Chemikalien eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 8342,38 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer niedrigeren Ertragseinstufung und damit zur Bewertung als "schlecht".