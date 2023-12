Enersize Oy Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Enersize wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 61,29 Punkten und zeigt somit an, dass Enersize weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 57,39, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Enersize führen zu einer "Neutral"-Einschätzung.

Die charttechnische Entwicklung der Enersize-Aktie zeigt, dass der letzte Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führt zu einer "Schlecht"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird als eher neutral bewertet, da überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.