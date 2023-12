Enersize Oy Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die Anleger zeigen aktuell eine neutrale Einstellung gegenüber Enersize, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Überwiegend positive Themen wurden in den letzten Tagen diskutiert, ohne dass eine negative Diskussion verzeichnet wurde. Insgesamt waren die Anleger an vier Tagen neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden vornehmlich neutral bewertet. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Enersize daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative-Stärke-Index (RSI) von Enersize auf 7-Tage-Basis bei 78,79 Punkten liegt, was auf eine Überkauftheit des Wertpapiers hindeutet. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI liegt bei 58,18, was auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt erhält Enersize damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Enersize-Aktie zeigt, dass dieser aktuell bei 0,01 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,0079 SEK liegt, was einer Abweichung von -21 Prozent entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Enersize gab es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung. Auch die Diskussionsintensität blieb unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Enersize-Aktie damit ein "Neutral"-Rating.