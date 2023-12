Enersense International Oyj Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

In den letzten Wochen konnte bei Enersense keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt hat. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Um zu beurteilen, ob die Enersense-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 65,96 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 48,21, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Enersense liegt derzeit bei 2,03 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,95 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 5,24 EUR für den Schlusskurs der Enersense-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4,16 EUR, was einer Differenz von -20,61 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 4,26 EUR, was einer Differenz von -2,35 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Enersense daher für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.