Enersense International Oyj Aktie: Ist das noch wichtig?

Die Enersense Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,03 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,97 % für "Professionelle Dienstleistungen". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) der Enersense liegt bei 33,33, was bedeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 43, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Enersense liegt bei einem Wert von 39, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 68,22 als unterdurchschnittlich betrachtet wird. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Enersense damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes bei Enersense ausgemacht werden. Daher wird die Aktie in Bezug auf das Sentiment und die Buzz mit einem "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Enersense daher auf dieser Stufe eine "Neutral"-Rating.