Enersense International Oyj Aktie: Geht es jetzt los?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer erleben, während bei überverkauften Wertpapieren eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Enersense heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 51,16 Punkten, was darauf hinweist, dass Enersense weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 46,11, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Zusammen ergibt sich damit für das Enersense-Wertpapier ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Enersense im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, allerdings gab es keine besonders positiven oder negativen Ausschläge. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Enersense. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividende von 2,03 % ist Enersense im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Professionellen Dienstleistungen (3,96 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz bei 1,93 Prozentpunkten liegt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Schlecht" ableiten.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Enersense konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit "Neutral". Insgesamt erhält Enersense daher eine "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.