Enersense International Oyj Aktie: Da kann man verrückt werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100 über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI von Enersense beträgt 48,57, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25, der sich über 25 Tage erstreckt, liegt bei 61,82 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Enersense derzeit ein Verhältnis von 2 zum Aktienkurs auf, was einer negativen Differenz von -2 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt für "Professionelle Dienstleistungen" entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Enersense eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Das Sentiment und der Buzz in der Internet-Kommunikation zeigen kaum Veränderungen in den letzten Wochen für Enersense. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien weist ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen gilt die Aktie von Enersense als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV von 39,44 liegt insgesamt 42 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Professionelle Dienstleistungen", der bei 67,65 liegt. Daraus resultiert die Einstufung "Gut" aus Sicht der fundamentalen Analyse.