Enersense International Oyj Aktie: Da kann man nur noch staunen

Der Relative Stärke-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Enersense liegt bei 29,17, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 53,33 und deutet auf eine "neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin, was zu einer Gesamtbewertung von "gut" führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Enersense ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 39 auf. Dies liegt unter dem Branchendurchschnitt von 68,23 in der Kategorie "Professionelle Dienstleistungen" um etwa 42 Prozent. Aus fundamentaler Sicht wird Enersense daher als unterbewertet betrachtet und erhält eine "gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Das Sentiment und der Buzz rund um Enersense haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Eine Veränderung des Stimmungsbildes wäre festzustellen, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufweisen würde. Da dies bei Enersense nicht der Fall ist, wird dieses Kriterium als "neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Daher wird auch dies mit einer "neutral"-Bewertung honoriert. Insgesamt erhält Enersense daher eine "neutral"-Bewertung für diese Stufe.

Die Dividendenrendite von Enersense beträgt 2,03 Prozent und liegt damit 2,08 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Professionelle Dienstleistungen, 4,11). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Enersense-Aktie eine "schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs.