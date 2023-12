Enerplus Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Enerplus-Aktie liegt bei 62 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 64,69 eine ähnliche Einschätzung. Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Enerplus-Aktie mit 20,17 CAD derzeit -9,87 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Auf der anderen Seite beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage -4,81 Prozent, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Analystenbewertungen der Enerplus-Aktie in den letzten zwölf Monaten ergeben eine durchschnittliche Bewertung von "Gut", basierend auf 3 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Die jüngsten Analysen führen zu einem Gesamturteil von "Gut", unterstützt durch eine durchschnittliche Kursprognose von 26,45 CAD, was ein Aufwärtspotenzial von 31,14 Prozent bedeutet.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Enerplus-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,07 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um -3,37 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +1,29 Prozent für Enerplus. Im Vergleich zum "Energie"-Sektor lag die Rendite von Enerplus um 1,29 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.