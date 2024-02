Enerplus Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Relative Stärke Index (RSI) zeigt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Enerplus-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt 20, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 31,04, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Enerplus.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Enerplus derzeit einen niedrigeren Wert von 1,58 Prozent auf, verglichen mit dem Branchendurchschnitt von 8,29 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Enerplus-Aktie in dieser Kategorie.

Analysten haben der Enerplus-Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und keine "Schlecht"-Einstufungen gegeben, was auf eine langfristige "Gut"-Einstufung hindeutet. Für den letzten Monat ergaben sich 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" auf kurzfristiger Betrachtungsbasis führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 24,19 CAD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 8,95 Prozent entspricht, und somit zu einer weiteren Bewertung von "Gut".

Im Bereich Branchenvergleich Aktienkurs ergab sich, dass Enerplus in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,71 Prozent erzielte, während ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 0,92 Prozent stiegen, was zu einer Underperformance von -9,63 Prozent im Branchenvergleich für Enerplus führte. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor lag Enerplus um 9,63 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.