Enerplus Aktie: Interessante Aussichten?

Die Aktie der Enerplus wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt positiv bewertet. Von insgesamt 4 Einstufungen waren 3 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht. Somit ergibt sich für die langfristige Einstufung ein positives Gesamtbild. Im vergangenen Monat erhielt die Aktie 2 positive und keine negativen Einstufungen, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 24,19 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 21,28 CAD verläuft. Dies deutet auf eine erwartete Kursentwicklung von 13,66 Prozent hin, was ebenfalls als positiv bewertet wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Enerplus-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 21,11 CAD liegt, was in ähnlichem Niveau zum letzten Schlusskurs (21,28 CAD) (+0,81 Prozent) resultiert. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 19,88 CAD, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Insgesamt wird die Enerplus-Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte die Enerplus-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,71 Prozent, was eine Underperformance von -9,97 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnittswert des "Energie"-Sektors lag die Aktie 9,97 Prozent darunter. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Enerplus-Aktie auf 7-Tage-Basis als überverkauft eingestuft wird, was zu einer positiven Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie hingegen als neutral bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung für die Enerplus-Aktie.

Insgesamt zeigen die Analysen eine positive Tendenz für die Aktie der Enerplus, trotz negativer Entwicklung im Branchen- und Sektorvergleich.