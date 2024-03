Enerplus Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die kanadische Enerplus Corporation, ein Öl- und Gasunternehmen, hat eine Dividendenrendite von 1,58 %. Dies ist deutlich niedriger als der Branchendurchschnitt von 5,41 %. Die Differenz von 3,83 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) der Enerplus liegt bei 6,41, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 18, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher die Kategorie "Gut" vergeben.

In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Enerplus diskutiert. An 13 Tagen war die Diskussion vor allem positiv, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt wird Enerplus als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,87 im Vergleich zum Branchen-KGV von 50,9. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.