Enerpac Tool Aktie: Hammer-Nachricht!

In den letzten Wochen konnte eine klare negative Veränderung des Stimmungsbildes bei Enerpac Tool festgestellt werden. Dies basiert auf der Analyse von Beiträgen in den sozialen Medien, die eine tendenziell negative Ausrichtung aufzeigen. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung und auch in Bezug auf die abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Enerpac Tool liegt bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 38,28 eine neutrale Bewertung. Somit erhält das Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die technische Analyse ergibt einen Durchschnitt von 28,39 USD für den Schlusskurs der Enerpac Tool-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 33,59 USD, was einer positiven Abweichung von 18,32 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 31,4 USD eine positive Abweichung von 6,97 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Enerpac Tool-Aktie sind alle Einstufungen als "Gut" eingestuft. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. Die Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 4,2 Prozent steigen könnte, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält Enerpac Tool somit eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.