Utah Medical Products-Anleger wird’s freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Utah Medical Products-Aktie der letzten 7 Tage beträgt derzeit 2, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher erhält es ein "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist dagegen weniger volatil und führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die Utah Medical Products-Aktie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um Utah Medical Products überwiegend positiv sind. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein.

In den letzten Wochen konnte eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Utah Medical Products festgestellt werden. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien war ebenfalls höher. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in Bezug auf Sentiment und Buzz ein "Gut".

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass Utah Medical Products in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -18,56 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche aufweist. Auch im Sektorvergleich liegt die Rendite 34,23 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.