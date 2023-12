Enerkon Solar Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei New Acquisition Hol liegt der RSI7 aktuell bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 65,17 keine Anzeichen für Überkauf oder Überverkauf. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Analysen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für New Acquisition Hol führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von New Acquisition Hol war zuletzt neutral, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen weder intensiv mit positiven noch mit negativen Themen rund um das Unternehmen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,02 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,013 USD liegt, was eine Abweichung von -35 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Wert von 0,02 USD eine Abweichung von -35 Prozent, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating für die New Acquisition Hol-Aktie führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.