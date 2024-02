Energy World Aktie: Jetzt geht’s los!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Betrachtet man den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Energy World, so beträgt der 7-Tage-RSI derzeit 33,33 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 61,9 im neutralen Bereich. Insgesamt wird Energy World also als "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der auf 50- und 200-Tages-Basis betrachtet wird. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Aktie von Energy World beträgt derzeit 0,03 AUD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,018 AUD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,02 AUD unter dem letzten Schlusskurs (-10 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Zusammenfassend wird Energy World also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Bei Energy World wurden die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen als neutral bewertet, und auch die Themen der Nutzer waren vor allem neutral. Somit wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In diesem Bereich zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Energy World die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral"-Wert führt.