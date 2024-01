Energy World Aktie: Ist das wirklich wahr?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für die Energy World-Aktie wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 25 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 40, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken bezüglich Energy World war in den letzten Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. Das Anleger-Sentiment wird daher auch als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Energy World-Aktie ein Durchschnitt von 0,03 AUD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,027 AUD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt derzeit 0,02 AUD, was einen positiven Unterschied von 35 Prozent zum letzten Schlusskurs bedeutet. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik insgesamt führt.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf die Energy World-Aktie wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.