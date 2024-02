Energy World Aktie: Es gibt was neues!

Die technische Analyse zeigt, dass die Energy World-Aktie laut trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird. Sowohl der längerfristige (200-Tage) als auch der kurzfristige (50-Tage) gleitende Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs der Aktie. Der längerfristige Durchschnitt beträgt 0,03 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,017 AUD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -43,33 Prozent. Für den 50-Tage-Durchschnitt beträgt der Wert 0,02 AUD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit -15 Prozent unter dem Durchschnitt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Energy World aktuell mit einem Wert von 25 als überverkauft gilt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 70, was darauf hindeutet, dass der Titel als überkauft betrachtet wird. Daraus resultiert insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für die RSI.

Das Anleger-Sentiment für die Energy World-Aktie wird insgesamt als "Neutral" bewertet, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien festgestellt wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Energy World.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden bei Energy World in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Weder die Stimmungslage noch die Kommunikationsfrequenz haben sich signifikant verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.