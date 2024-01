Energy Vault Holdings Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Die technische Analyse der Energy Vault-Aktie zeigt, dass der Kurs mit 1,98 USD derzeit 13,54 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einstufung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine negative Bewertung, da die Aktie 19,18 Prozent unter dem GD200 liegt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt die Auswertung keine bedeutende Veränderung der Stimmungslage der Anleger in den letzten 30 Tagen. Die Diskussionsintensität war ebenfalls im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Energy Vault-Aktie einen Wert von 83,12 für den RSI7 (sieben Tage) und 55,02 für den RSI25 (25 Tage). Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bzw. "Neutral" gemäß des RSI-Indikators.

Die Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate zeigen, dass 3 Bewertungen abgegeben wurden, wovon 2 als "Gut" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 5,33 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 169,36 Prozent bedeutet und somit eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie ergibt.

Insgesamt erhält die Energy Vault-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung auf Basis der Analyse.