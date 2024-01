Energy Vault Holdings Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Energy Vault-Aktie liegt bei 40,24, was auf eine neutrale Lage hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Eine ähnliche Einschätzung ergibt sich aus dem RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und einen RSI von 50 ergibt, was ebenfalls als neutral bewertet wird.

Insgesamt erhält die Energy Vault-Aktie in der Kategorie des RSI also eine neutrale Einstufung.

Von den insgesamt 3 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten sind 2 Einstufungen "Gut", 0 "Neutral" und 1 "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 5,33 USD, was eine mögliche Steigerung um 139,16 Prozent vom letzten Schlusskurs (2,23 USD) aus bedeutet. Die daraus resultierende Empfehlung ist "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Energy Vault-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 2,45 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 2,23 USD, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 2,29 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war überwiegend positiv, allerdings gab es in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich negative Nachrichten über das Unternehmen. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Energy Vault eine neutrale Einschätzung von der Redaktion.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Energy Vault-Aktie sowohl in Bezug auf den RSI, die Analysteneinschätzung, die technische Analyse als auch die Anlegerstimmung.