Energy Vault Holdings Aktie: So nicht zu erwarten!

Die Einschätzung von Energy Vault basierend auf Sentiment und Buzz im Netz ist insgesamt negativ. Die Diskussionsintensität war gering und die Stimmungsänderung blieb neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Analysteneinschätzung hingegen ist positiver, mit 3 Gut- und 1 Schlecht-Einschätzungen in den letzten zwölf Monaten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 5 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls negative Trends. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage größtenteils neutral, mit wenigen positiven oder negativen Diskussionen in Bezug auf das Unternehmen Energy Vault. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Einschätzung abgegeben. Insgesamt ergibt sich also eine überwiegend negative Bewertung für die Energy Vault-Aktie.