Energy Vault Holdings Aktie: Schlimme Zeiten!

Die Energy Vault-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2,43 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 1,61 USD, was einem Rückgang von 33,74 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,89 USD liegt unter dem letzten Schlusskurs, was einem Rückgang von 14,81 Prozent entspricht. Daher erhält die Energy Vault-Aktie auch für diesen Wert eine "Schlecht"-Rating. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigte die Analyse interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist deutlich zurückgegangen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Energy Vault-Aktie liegt bei 53, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 53,67 keine überkauften oder überverkauften Signale. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass vor allem positive Meinungen über die Aktie von Energy Vault veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen lag der Fokus der Diskussionen hauptsächlich auf den positiven Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht und eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment.