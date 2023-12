Energy Vault Holdings Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Weitere Suchergebnisse zu "Inogen":

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien zeigt sich positiv in Bezug auf Energy Vault. In den letzten zwei Wochen dominierten an sieben Tagen positive Diskussionen, während an zwei Tagen negative Themen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigte sich ein vorwiegend positives Interesse der Anleger. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt für die Energy Vault-Aktie einen aktuellen Wert von 17, was auf ein überverkauftes Wertpapier hinweist und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine weniger volatile Entwicklung und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs eine "Gut"-Bewertung für Energy Vault.

Analysten geben eine langfristige Einschätzung von "Neutral" für die Energy Vault-Aktie ab, mit 2 positiven, 0 neutralen und 1 negativen Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel wird auf 5,33 USD festgelegt, was auf eine mögliche Performance von 109,15 Prozent hinweist und daher zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD200) von 2,45 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 2,55 USD liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 2,29 USD, was einer Abweichung von +11,35 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit auch hier eine "Gut"-Bewertung für die Energy Vault-Aktie.

