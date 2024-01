Energy Transfer Equity, tut es schon wieder!

Der Aktienkurs von Energy Transfer hat in den letzten 12 Monaten im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor eine Rendite von 2,95 Prozent erzielt, was mehr als 17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere Rendite in der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche betrug in diesem Zeitraum 20,13 Prozent, wobei Energy Transfer mit 17,17 Prozent deutlich darunter lag. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Energy Transfer als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 11,17 insgesamt 64 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 31,25 im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie somit die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividende schüttet Energy Transfer im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Öl- und Kraftstoffverbrauchsbranche eine Dividendenrendite von 9,06 % aus, was 19,21 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 28,27 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Energy Transfer ist insgesamt sehr negativ. In den letzten zwei Wochen wurden Äußerungen und Meinungen ausgewertet, und es zeigte sich, dass weder positive noch negative Themen diskutiert wurden. Aus diesem Grund erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Schlecht".

Basierend auf den genannten Faktoren ergibt sich insgesamt eine negative Bewertung für die Aktie von Energy Transfer.