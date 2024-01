Energy Transfer Equity-Anleger machen nicht mehr mit!

In den letzten Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Energy Transfer in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Energy Transfer beträgt derzeit 9,06 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 28,17 % als niedrig angesehen wird. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Anlegerstimmung bezüglich Energy Transfer war in den letzten Tagen insgesamt neutral. Es gab drei positive und ein negatives Signal, während an zehn Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Die neuesten Nachrichten der letzten ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Energy Transfer daher ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.

Im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche verzeichnete Energy Transfer in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,95 %, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 24,7 % stiegen. Dies bedeutet eine Underperformance von -21,75 % im Branchenvergleich und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Der "Energie"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 24,7 %, was Energy Transfer um 21,75 % unter diesem Durchschnittswert positioniert und zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.