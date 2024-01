Energy Transfer Equity Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Derzeit schüttet Energy Transfer niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Öl Gas & Kraftstoffverbrauch. Die Differenz beträgt 19,2 Prozentpunkte (9,06 % gegenüber 28,25 %), was die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" einstuft.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Energy Transfer in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche hat Energy Transfer in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,95 Prozent erzielt, während der Branchendurchschnitt um 22,61 Prozent gestiegen ist. Dies führt zu einer Unterperformance von -19,66 Prozent und einem "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der langfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage einen Wert von 13,14 USD, während der letzte Schlusskurs bei 13,87 USD liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt beträgt 13,56 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Energy Transfer basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.