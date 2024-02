Energy Transfer Equity Aktie: Finger weg?

In den letzten Wochen gab es keine klaren Veränderungen in der Kommunikation über Energy Transfer in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral". Die Intensität und Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie geben Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Energy Transfer wurde deutlich weniger diskutiert als üblich, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

Für Anleger, die derzeit in die Aktie von Energy Transfer investieren, liegt die Dividendenrendite bei 9,06 %. Dies ist 16,05 Prozentpunkte niedriger als der Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch. Dies bedeutet, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Analysten bewerten derzeit die Energy Transfer-Aktie als "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Energy Transfer. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (16 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 9,97 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Energy Transfer eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") erzielte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,95 Prozent, was 25,5 Prozent unter dem Durchschnitt (28,46 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 28,46 Prozent, und Energy Transfer liegt derzeit 25,5 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt als "Schlecht" in diesem Bereich.