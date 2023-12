Energy Transfer Equity Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Energy Transfer-Aktie stattgefunden. Alle 3 Bewertungen waren positiv, was zu einem insgesamt positiven Rating für die Aktie führt. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 17 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 25,65 Prozent entspricht.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Energy Transfer-Aktie um 3,68 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weicht nur um 0,15 Prozent vom aktuellen Kurs ab, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation bezüglich Energy Transfer hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Daher wird die Aktie in diesem Punkt mit "Schlecht" bewertet. Allerdings wurde auch eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hindeutet und zu einer positiven Bewertung in diesem Bereich führt.

Im Branchenvergleich hat die Energy Transfer-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,95 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche eine Unterperformance von -27,34 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum gesamten "Energie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 27,34 Prozent unter dem Durchschnitt.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich für die Energy Transfer-Aktie.