Energy Technologies Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Aktien können nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten bewertet werden, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die Aktien von Energy auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um Energy in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Energy derzeit bei 0,05 AUD. Da der Aktienkurs selbst bei 0,039 AUD lag und damit einen Abstand von -22 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,04 AUD, was einer Differenz von -2,5 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich auf Basis dieser beiden Zeiträume eine "Neutral"-Einstufung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass es in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen in der Stimmung rund um Energy gab. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Energy abgegeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird herangezogen, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigen, dass die Energy-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Insgesamt wird die Aktie von Energy in verschiedenen Analysen als "Neutral" eingestuft.