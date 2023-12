Energy Technologies Aktie: Einfach unglaublich

Der Relative Strength Index (RSI) für Energy liegt bei 60, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 60, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird die Einstufung für diese Kategorie daher als "Neutral" vergeben.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung rund um Energy deuten auf eine mittlere Aktivität im Netz hin. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Energy in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den vergangenen zwei Wochen als eher neutral bewertet. Die überwiegend neutralen Themen, die in den Kommentaren und Wortmeldungen angesprochen wurden, führen zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung insgesamt "Neutral" ist.

Die technische Analyse der Energy-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,05 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,039 AUD liegt deutlich darunter, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Energy-Aktie in der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.